OYSE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi 10.1500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1400 - 10.1500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1500 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. OYSE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi şu anda 10.1500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.01% ve USD değerlerini izler. OYSE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OYSE hisse senedi nasıl alınır? Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisselerini şu anki 10.1500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1500 ve Ask 10.1530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OYSE fiyat hareketlerini takip edin.

OYSE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9300 - 10.2300 ve mevcut fiyatı 10.1500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1500 veya Ask 10.1530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 2.01% değerlerini karşılaştırır. OYSE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 10.2300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9300 - 10.2300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1500 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oyster Enterprises II Acquisition Corp performansını takip edin.

Oyster Enterprises II Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1500 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9300 - 10.2300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OYSE fiyat hareketlerini izleyin.