OYSE: Oyster Enterprises II Acquisition Corp
Der Wechselkurs von OYSE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1400 bis zu einem Hoch von 10.1500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oyster Enterprises II Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OYSE heute?
Die Aktie von Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) notiert heute bei 10.1500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1400 - 10.1500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1500 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von OYSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OYSE Dividenden?
Oyster Enterprises II Acquisition Corp wird derzeit mit 10.1500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OYSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich OYSE-Aktien?
Sie können Aktien von Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) zum aktuellen Kurs von 10.1500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1500 oder 10.1530 platziert, während 6 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OYSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OYSE-Aktien?
Bei einer Investition in Oyster Enterprises II Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 10.2300 und der aktuelle Kurs 10.1500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 2.01%, bevor sie Orders zu 10.1500 oder 10.1530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OYSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oyster Enterprises II Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) im vergangenen Jahr lag bei 10.2300. Innerhalb von 9.9300 - 10.2300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oyster Enterprises II Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oyster Enterprises II Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1500 und der Spanne 9.9300 - 10.2300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OYSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OYSE statt?
Oyster Enterprises II Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1500 und 2.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1500
- Eröffnung
- 10.1400
- Bid
- 10.1500
- Ask
- 10.1530
- Tief
- 10.1400
- Hoch
- 10.1500
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.01%
- Jahresänderung
- 2.01%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh