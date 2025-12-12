- Visão do mercado
OYSE: Oyster Enterprises II Acquisition Corp
A taxa do OYSE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1400 e o mais alto foi 10.1500.
Veja a dinâmica do par de moedas Oyster Enterprises II Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OYSE hoje?
Hoje Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) está avaliado em 10.1500. O instrumento é negociado dentro de 10.1400 - 10.1500, o fechamento de ontem foi 10.1500, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OYSE em tempo real.
As ações de Oyster Enterprises II Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Oyster Enterprises II Acquisition Corp está avaliado em 10.1500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.01% e USD. Monitore os movimentos de OYSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OYSE?
Você pode comprar ações de Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) pelo preço atual 10.1500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1500 ou 10.1530, enquanto 6 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OYSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OYSE?
Investir em Oyster Enterprises II Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.9300 - 10.2300 e o preço atual 10.1500. Muitos comparam 0.00% e 2.01% antes de enviar ordens em 10.1500 ou 10.1530. Estude as mudanças diárias de preço de OYSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oyster Enterprises II Acquisition Corp?
O maior preço de Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) no último ano foi 10.2300. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9300 - 10.2300, e a comparação com 10.1500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oyster Enterprises II Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oyster Enterprises II Acquisition Corp?
O menor preço de Oyster Enterprises II Acquisition Corp (OYSE) no ano foi 9.9300. A comparação com o preço atual 10.1500 e 9.9300 - 10.2300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OYSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OYSE?
No passado Oyster Enterprises II Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1500 e 2.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1500
- Open
- 10.1400
- Bid
- 10.1500
- Ask
- 10.1530
- Low
- 10.1400
- High
- 10.1500
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 2.01%
- Mudança anual
- 2.01%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.