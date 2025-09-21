FiyatlarBölümler
Dövizler / NXLIW
NXLIW: Nexalin Technology Inc - Warrant

0.0138 USD 0.0014 (9.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXLIW fiyatı bugün -9.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0093 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0138 aralığında işlem gördü.

Nexalin Technology Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0093 0.0138
Yıllık aralık
0.0080 0.7800
Önceki kapanış
0.0152
Açılış
0.0120
Satış
0.0138
Alış
0.0168
Düşük
0.0093
Yüksek
0.0138
Hacim
82
Günlük değişim
-9.21%
Aylık değişim
-61.77%
6 aylık değişim
-91.88%
Yıllık değişim
-81.94%
21 Eylül, Pazar