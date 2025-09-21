Valute / NXLIW
NXLIW: Nexalin Technology Inc - Warrant
0.0138 USD 0.0014 (9.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXLIW ha avuto una variazione del -9.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0093 e ad un massimo di 0.0138.
Segui le dinamiche di Nexalin Technology Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0093 0.0138
Intervallo Annuale
0.0080 0.7800
- Chiusura Precedente
- 0.0152
- Apertura
- 0.0120
- Bid
- 0.0138
- Ask
- 0.0168
- Minimo
- 0.0093
- Massimo
- 0.0138
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -9.21%
- Variazione Mensile
- -61.77%
- Variazione Semestrale
- -91.88%
- Variazione Annuale
- -81.94%
21 settembre, domenica