NXLIW: Nexalin Technology Inc - Warrant

0.0138 USD 0.0014 (9.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXLIW ha avuto una variazione del -9.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0093 e ad un massimo di 0.0138.

Segui le dinamiche di Nexalin Technology Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0093 0.0138
Intervallo Annuale
0.0080 0.7800
Chiusura Precedente
0.0152
Apertura
0.0120
Bid
0.0138
Ask
0.0168
Minimo
0.0093
Massimo
0.0138
Volume
82
Variazione giornaliera
-9.21%
Variazione Mensile
-61.77%
Variazione Semestrale
-91.88%
Variazione Annuale
-81.94%
21 settembre, domenica