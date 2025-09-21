FiyatlarBölümler
Dövizler / NPKI
NPKI

10.90 USD 0.14 (1.27%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NPKI fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.81 ve Yüksek fiyatı olarak 11.08 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
10.81 11.08
Yıllık aralık
4.76 11.08
Önceki kapanış
11.04
Açılış
11.06
Satış
10.90
Alış
11.20
Düşük
10.81
Yüksek
11.08
Hacim
696
Günlük değişim
-1.27%
Aylık değişim
5.93%
6 aylık değişim
87.93%
Yıllık değişim
46.90%
21 Eylül, Pazar