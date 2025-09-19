KurseKategorien
Währungen / NPKI
Zurück zum Aktien

NPKI

11.04 USD 0.28 (2.60%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NPKI hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.76 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.76 11.07
Jahresspanne
4.76 11.08
Vorheriger Schlusskurs
10.76
Eröffnung
10.82
Bid
11.04
Ask
11.34
Tief
10.76
Hoch
11.07
Volumen
855
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
7.29%
6-Monatsänderung
90.34%
Jahresänderung
48.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K