NNE

46.31 USD 8.10 (21.20%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NNE fiyatı bugün 21.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.22 ve Yüksek fiyatı olarak 46.43 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.22 46.43
Yıllık aralık
13.61 48.05
Önceki kapanış
38.21
Açılış
38.52
Satış
46.31
Alış
46.61
Düşük
38.22
Yüksek
46.43
Hacim
24.503 K
Günlük değişim
21.20%
Aylık değişim
51.29%
6 aylık değişim
75.02%
Yıllık değişim
227.74%
21 Eylül, Pazar