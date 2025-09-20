QuotazioniSezioni
Valute / NNE
Tornare a Azioni

NNE

46.31 USD 8.10 (21.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NNE ha avuto una variazione del 21.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.22 e ad un massimo di 46.43.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
38.22 46.43
Intervallo Annuale
13.61 48.05
Chiusura Precedente
38.21
Apertura
38.52
Bid
46.31
Ask
46.61
Minimo
38.22
Massimo
46.43
Volume
24.503 K
Variazione giornaliera
21.20%
Variazione Mensile
51.29%
Variazione Semestrale
75.02%
Variazione Annuale
227.74%
20 settembre, sabato