Valute / NNE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NNE
46.31 USD 8.10 (21.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NNE ha avuto una variazione del 21.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.22 e ad un massimo di 46.43.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
38.22 46.43
Intervallo Annuale
13.61 48.05
- Chiusura Precedente
- 38.21
- Apertura
- 38.52
- Bid
- 46.31
- Ask
- 46.61
- Minimo
- 38.22
- Massimo
- 46.43
- Volume
- 24.503 K
- Variazione giornaliera
- 21.20%
- Variazione Mensile
- 51.29%
- Variazione Semestrale
- 75.02%
- Variazione Annuale
- 227.74%
20 settembre, sabato