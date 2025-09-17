Валюты / NNE
NNE
36.29 USD 1.06 (2.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNE за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.85, а максимальная — 37.36.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.85 37.36
Годовой диапазон
13.61 48.05
- Предыдущее закрытие
- 37.35
- Open
- 37.10
- Bid
- 36.29
- Ask
- 36.59
- Low
- 35.85
- High
- 37.36
- Объем
- 5.577 K
- Дневное изменение
- -2.84%
- Месячное изменение
- 18.56%
- 6-месячное изменение
- 37.15%
- Годовое изменение
- 156.83%
