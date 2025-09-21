FiyatlarBölümler
Dövizler / NLSPW
NLSPW: NLS Pharmaceutics Ltd - Warrant

0.0140 USD 0.0008 (5.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NLSPW fiyatı bugün -5.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0140 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0140 aralığında işlem gördü.

NLS Pharmaceutics Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0140 0.0140
Yıllık aralık
0.0009 0.0698
Önceki kapanış
0.0148
Açılış
0.0140
Satış
0.0140
Alış
0.0170
Düşük
0.0140
Yüksek
0.0140
Hacim
3
Günlük değişim
-5.41%
Aylık değişim
-23.50%
6 aylık değişim
108.96%
Yıllık değişim
22.81%
21 Eylül, Pazar