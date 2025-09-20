CotationsSections
Devises / NLSPW
NLSPW: NLS Pharmaceutics Ltd - Warrant

0.0140 USD 0.0008 (5.41%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NLSPW a changé de -5.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0140 et à un maximum de 0.0140.

Suivez la dynamique NLS Pharmaceutics Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0140 0.0140
Range Annuel
0.0009 0.0698
Clôture Précédente
0.0148
Ouverture
0.0140
Bid
0.0140
Ask
0.0170
Plus Bas
0.0140
Plus Haut
0.0140
Volume
3
Changement quotidien
-5.41%
Changement Mensuel
-23.50%
Changement à 6 Mois
108.96%
Changement Annuel
22.81%
20 septembre, samedi