NHPBP

17.91 USD 0.06 (0.34%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NHPBP fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.53 ve Yüksek fiyatı olarak 18.07 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
17.53 18.07
Yıllık aralık
11.85 18.72
Önceki kapanış
17.85
Açılış
17.81
Satış
17.91
Alış
18.21
Düşük
17.53
Yüksek
18.07
Hacim
21
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
2.75%
6 aylık değişim
26.48%
Yıllık değişim
21.10%
21 Eylül, Pazar