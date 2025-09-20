Valute / NHPBP
NHPBP
17.91 USD 0.06 (0.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NHPBP ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.53 e ad un massimo di 18.07.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.53 18.07
Intervallo Annuale
11.85 18.72
- Chiusura Precedente
- 17.85
- Apertura
- 17.81
- Bid
- 17.91
- Ask
- 18.21
- Minimo
- 17.53
- Massimo
- 18.07
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 2.75%
- Variazione Semestrale
- 26.48%
- Variazione Annuale
- 21.10%
20 settembre, sabato