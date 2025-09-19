KurseKategorien
Währungen / NHPBP
Zurück zum Aktien

NHPBP

17.85 USD 0.14 (0.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NHPBP hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.71 bis zu einem Hoch von 17.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
17.71 17.85
Jahresspanne
11.85 18.72
Vorheriger Schlusskurs
17.71
Eröffnung
17.71
Bid
17.85
Ask
18.15
Tief
17.71
Hoch
17.85
Volumen
3
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
2.41%
6-Monatsänderung
26.06%
Jahresänderung
20.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K