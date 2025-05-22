FiyatlarBölümler
NEPH
NEPH: Nephros Inc

4.18 USD 0.10 (2.45%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEPH fiyatı bugün 2.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.97 ve Yüksek fiyatı olarak 4.35 aralığında işlem gördü.

Nephros Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
3.97 4.35
Yıllık aralık
1.37 5.00
Önceki kapanış
4.08
Açılış
3.99
Satış
4.18
Alış
4.48
Düşük
3.97
Yüksek
4.35
Hacim
193
Günlük değişim
2.45%
Aylık değişim
15.47%
6 aylık değişim
128.42%
Yıllık değişim
143.02%
21 Eylül, Pazar