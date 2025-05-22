Valute / NEPH
NEPH: Nephros Inc
4.18 USD 0.10 (2.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEPH ha avuto una variazione del 2.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.97 e ad un massimo di 4.35.
Segui le dinamiche di Nephros Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.97 4.35
Intervallo Annuale
1.37 5.00
- Chiusura Precedente
- 4.08
- Apertura
- 3.99
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Minimo
- 3.97
- Massimo
- 4.35
- Volume
- 193
- Variazione giornaliera
- 2.45%
- Variazione Mensile
- 15.47%
- Variazione Semestrale
- 128.42%
- Variazione Annuale
- 143.02%
21 settembre, domenica