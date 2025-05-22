Währungen / NEPH
NEPH: Nephros Inc
4.00 USD 0.08 (1.96%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEPH hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.97 bis zu einem Hoch von 4.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nephros Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.97 4.22
Jahresspanne
1.37 5.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.08
- Eröffnung
- 3.99
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 3.97
- Hoch
- 4.22
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -1.96%
- Monatsänderung
- 10.50%
- 6-Monatsänderung
- 118.58%
- Jahresänderung
- 132.56%
