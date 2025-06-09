MYI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi 11.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.06 - 11.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 177 değerine ulaştı. MYI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi şu anda 11.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.69% ve USD değerlerini izler. MYI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MYI hisse senedi nasıl alınır? Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisselerini şu anki 11.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.07 ve Ask 11.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 177 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MYI fiyat hareketlerini takip edin.

MYI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.98 - 11.63 ve mevcut fiyatı 11.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.07 veya Ask 11.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 4.24% değerlerini karşılaştırır. MYI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi yıllık olarak 11.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.98 - 11.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc performansını takip edin.

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. (MYI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.98 - 11.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MYI fiyat hareketlerini izleyin.