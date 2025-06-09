KotasyonBölümler
MYI: Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc

11.07 USD 0.04 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MYI fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.06 ve Yüksek fiyatı olarak 11.08 aralığında işlem gördü.

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MYI haberleri

Sıkça sorulan sorular

MYI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi 11.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.06 - 11.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 177 değerine ulaştı. MYI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi şu anda 11.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.69% ve USD değerlerini izler. MYI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MYI hisse senedi nasıl alınır?

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisselerini şu anki 11.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.07 ve Ask 11.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 177 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MYI fiyat hareketlerini takip edin.

MYI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.98 - 11.63 ve mevcut fiyatı 11.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.07 veya Ask 11.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 4.24% değerlerini karşılaştırır. MYI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi yıllık olarak 11.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.98 - 11.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc performansını takip edin.

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. (MYI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.98 - 11.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MYI fiyat hareketlerini izleyin.

MYI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.03 ve yıllık değişim oranı -1.69% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
11.06 11.08
Yıllık aralık
9.98 11.63
Önceki kapanış
11.03
Açılış
11.07
Satış
11.07
Alış
11.37
Düşük
11.06
Yüksek
11.08
Hacim
177
Günlük değişim
0.36%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
4.24%
Yıllık değişim
-1.69%
