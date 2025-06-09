- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MYI: Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc
MYI fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.06 ve Yüksek fiyatı olarak 11.08 aralığında işlem gördü.
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYI haberleri
- abrdn Holdings dokuz yatırım ortaklığı için portföy verilerini güncelledi
- abrdn Holdings updates portfolio data for nine investment trusts
- abrdn Holdings reports latest investment trust gearing ratios
- Temple Bar Investment Trust appoints Wendy Colquhoun as new director
- abrdn Holdings reveals net gearing ratios for investment trusts
- abrdn investment trusts release May 2025 portfolio data
- Aberdeen Trusts reveal gearing ratios as of June 6
Sıkça sorulan sorular
MYI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi 11.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.06 - 11.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 177 değerine ulaştı. MYI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedi şu anda 11.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.69% ve USD değerlerini izler. MYI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MYI hisse senedi nasıl alınır?
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisselerini şu anki 11.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.07 ve Ask 11.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 177 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MYI fiyat hareketlerini takip edin.
MYI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.98 - 11.63 ve mevcut fiyatı 11.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.07 veya Ask 11.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 4.24% değerlerini karşılaştırır. MYI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi yıllık olarak 11.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.98 - 11.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc performansını takip edin.
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. (MYI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.98 - 11.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MYI fiyat hareketlerini izleyin.
MYI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Blackrock MuniYield Quality Fund III Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.03 ve yıllık değişim oranı -1.69% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 11.03
- Açılış
- 11.07
- Satış
- 11.07
- Alış
- 11.37
- Düşük
- 11.06
- Yüksek
- 11.08
- Hacim
- 177
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 4.24%
- Yıllık değişim
- -1.69%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%