MBNKO
25.2800 USD 0.1900 (0.76%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MBNKO fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.1400 ve Yüksek fiyatı olarak 25.4500 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.1400 25.4500
Yıllık aralık
23.6100 28.0000
- Önceki kapanış
- 25.0900
- Açılış
- 25.1400
- Satış
- 25.2800
- Alış
- 25.2830
- Düşük
- 25.1400
- Yüksek
- 25.4500
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- -1.77%
- 6 aylık değişim
- 2.81%
- Yıllık değişim
- 2.81%
21 Eylül, Pazar