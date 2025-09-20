CotationsSections
MBNKO
MBNKO

25.2800 USD 0.1900 (0.76%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MBNKO a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1400 et à un maximum de 25.4500.

Range quotidien
25.1400 25.4500
Range Annuel
23.6100 28.0000
Clôture Précédente
25.0900
Ouverture
25.1400
Bid
25.2800
Ask
25.2830
Plus Bas
25.1400
Plus Haut
25.4500
Volume
37
Changement quotidien
0.76%
Changement Mensuel
-1.77%
Changement à 6 Mois
2.81%
Changement Annuel
2.81%
20 septembre, samedi