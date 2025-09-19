Währungen / MBNKO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBNKO
25.0900 USD 0.0600 (0.24%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBNKO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0500 bis zu einem Hoch von 25.1864 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.0500 25.1864
Jahresspanne
23.6100 28.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1500
- Eröffnung
- 25.1000
- Bid
- 25.0900
- Ask
- 25.0930
- Tief
- 25.0500
- Hoch
- 25.1864
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -2.51%
- 6-Monatsänderung
- 2.03%
- Jahresänderung
- 2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K