FiyatlarBölümler
Dövizler / LDWY
Geri dön - Hisse senetleri

LDWY: Lendway Inc

5.03 USD 0.07 (1.37%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LDWY fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.03 ve Yüksek fiyatı olarak 5.19 aralığında işlem gördü.

Lendway Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LDWY haberleri

Günlük aralık
5.03 5.19
Yıllık aralık
3.02 6.19
Önceki kapanış
5.10
Açılış
5.19
Satış
5.03
Alış
5.33
Düşük
5.03
Yüksek
5.19
Hacim
9
Günlük değişim
-1.37%
Aylık değişim
-6.51%
6 aylık değişim
34.49%
Yıllık değişim
41.29%
21 Eylül, Pazar