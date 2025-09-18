Valute / LDWY
LDWY: Lendway Inc
5.03 USD 0.07 (1.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LDWY ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.03 e ad un massimo di 5.19.
Segui le dinamiche di Lendway Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.03 5.19
Intervallo Annuale
3.02 6.19
- Chiusura Precedente
- 5.10
- Apertura
- 5.19
- Bid
- 5.03
- Ask
- 5.33
- Minimo
- 5.03
- Massimo
- 5.19
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -1.37%
- Variazione Mensile
- -6.51%
- Variazione Semestrale
- 34.49%
- Variazione Annuale
- 41.29%
21 settembre, domenica