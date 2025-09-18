Währungen / LDWY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LDWY: Lendway Inc
5.05 USD 0.05 (0.98%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LDWY hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.05 bis zu einem Hoch von 5.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lendway Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.05 5.19
Jahresspanne
3.02 6.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.10
- Eröffnung
- 5.19
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Tief
- 5.05
- Hoch
- 5.19
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- -6.13%
- 6-Monatsänderung
- 35.03%
- Jahresänderung
- 41.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K