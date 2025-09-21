FiyatlarBölümler
Dövizler / LCCC
Geri dön - Hisse senetleri

LCCC

10.0600 USD 0.0100 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LCCC fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0600 ve Yüksek fiyatı olarak 10.0800 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
10.0600 10.0800
Yıllık aralık
10.0000 10.0900
Önceki kapanış
10.0500
Açılış
10.0800
Satış
10.0600
Alış
10.0630
Düşük
10.0600
Yüksek
10.0800
Hacim
3
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
0.10%
6 aylık değişim
-0.30%
Yıllık değişim
-0.30%
21 Eylül, Pazar