Dövizler / LCCC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LCCC
10.0600 USD 0.0100 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LCCC fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0600 ve Yüksek fiyatı olarak 10.0800 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
10.0600 10.0800
Yıllık aralık
10.0000 10.0900
- Önceki kapanış
- 10.0500
- Açılış
- 10.0800
- Satış
- 10.0600
- Alış
- 10.0630
- Düşük
- 10.0600
- Yüksek
- 10.0800
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 0.10%
- 6 aylık değişim
- -0.30%
- Yıllık değişim
- -0.30%
21 Eylül, Pazar