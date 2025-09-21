QuotazioniSezioni
Valute / LCCC
LCCC

10.0600 USD 0.0100 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LCCC ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0600 e ad un massimo di 10.0800.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.0600 10.0800
Intervallo Annuale
10.0000 10.0900
Chiusura Precedente
10.0500
Apertura
10.0800
Bid
10.0600
Ask
10.0630
Minimo
10.0600
Massimo
10.0800
Volume
3
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
-0.30%
Variazione Annuale
-0.30%
21 settembre, domenica