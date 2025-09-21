FiyatlarBölümler
LCAP

28.85 USD 0.11 (0.38%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LCAP fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.76 ve Yüksek fiyatı olarak 28.86 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.76 28.86
Yıllık aralık
21.99 28.86
Önceki kapanış
28.74
Açılış
28.76
Satış
28.85
Alış
29.15
Düşük
28.76
Yüksek
28.86
Hacim
10
Günlük değişim
0.38%
Aylık değişim
4.83%
6 aylık değişim
17.37%
Yıllık değişim
14.94%
21 Eylül, Pazar