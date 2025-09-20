QuotazioniSezioni
Valute / LCAP
Tornare a Azioni

LCAP

28.85 USD 0.11 (0.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LCAP ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.76 e ad un massimo di 28.86.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
28.76 28.86
Intervallo Annuale
21.99 28.86
Chiusura Precedente
28.74
Apertura
28.76
Bid
28.85
Ask
29.15
Minimo
28.76
Massimo
28.86
Volume
10
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
4.83%
Variazione Semestrale
17.37%
Variazione Annuale
14.94%
20 settembre, sabato