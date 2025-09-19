KurseKategorien
LCAP

28.74 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LCAP hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.74 bis zu einem Hoch von 28.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
28.74 28.79
Jahresspanne
21.99 28.79
Vorheriger Schlusskurs
28.70
Eröffnung
28.78
Bid
28.74
Ask
29.04
Tief
28.74
Hoch
28.79
Volumen
6
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
4.43%
6-Monatsänderung
16.92%
Jahresänderung
14.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K