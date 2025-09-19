Währungen / LCAP
LCAP
28.74 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCAP hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.74 bis zu einem Hoch von 28.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.74 28.79
Jahresspanne
21.99 28.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.70
- Eröffnung
- 28.78
- Bid
- 28.74
- Ask
- 29.04
- Tief
- 28.74
- Hoch
- 28.79
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 4.43%
- 6-Monatsänderung
- 16.92%
- Jahresänderung
- 14.50%
