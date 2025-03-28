FiyatlarBölümler
Dövizler / KPLTW
KPLTW: Katapult Holdings Inc - Warrant

0.0078 USD 0.0002 (2.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KPLTW fiyatı bugün -2.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0060 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0078 aralığında işlem gördü.

Katapult Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPLTW haberleri

Günlük aralık
0.0060 0.0078
Yıllık aralık
0.0037 0.0170
Önceki kapanış
0.0080
Açılış
0.0068
Satış
0.0078
Alış
0.0108
Düşük
0.0060
Yüksek
0.0078
Hacim
11
Günlük değişim
-2.50%
Aylık değişim
-40.00%
6 aylık değişim
-6.02%
Yıllık değişim
11.43%
21 Eylül, Pazar