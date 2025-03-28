Dövizler / KPLTW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KPLTW: Katapult Holdings Inc - Warrant
0.0078 USD 0.0002 (2.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KPLTW fiyatı bugün -2.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0060 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0078 aralığında işlem gördü.
Katapult Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0060 0.0078
Yıllık aralık
0.0037 0.0170
- Önceki kapanış
- 0.0080
- Açılış
- 0.0068
- Satış
- 0.0078
- Alış
- 0.0108
- Düşük
- 0.0060
- Yüksek
- 0.0078
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- -2.50%
- Aylık değişim
- -40.00%
- 6 aylık değişim
- -6.02%
- Yıllık değişim
- 11.43%
21 Eylül, Pazar