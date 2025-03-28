QuotazioniSezioni
Valute / KPLTW
KPLTW: Katapult Holdings Inc - Warrant

0.0078 USD 0.0002 (2.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KPLTW ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0060 e ad un massimo di 0.0078.

Segui le dinamiche di Katapult Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0060 0.0078
Intervallo Annuale
0.0037 0.0170
Chiusura Precedente
0.0080
Apertura
0.0068
Bid
0.0078
Ask
0.0108
Minimo
0.0060
Massimo
0.0078
Volume
11
Variazione giornaliera
-2.50%
Variazione Mensile
-40.00%
Variazione Semestrale
-6.02%
Variazione Annuale
11.43%
