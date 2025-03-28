Valute / KPLTW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KPLTW: Katapult Holdings Inc - Warrant
0.0078 USD 0.0002 (2.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KPLTW ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0060 e ad un massimo di 0.0078.
Segui le dinamiche di Katapult Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0060 0.0078
Intervallo Annuale
0.0037 0.0170
- Chiusura Precedente
- 0.0080
- Apertura
- 0.0068
- Bid
- 0.0078
- Ask
- 0.0108
- Minimo
- 0.0060
- Massimo
- 0.0078
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -2.50%
- Variazione Mensile
- -40.00%
- Variazione Semestrale
- -6.02%
- Variazione Annuale
- 11.43%
21 settembre, domenica