CotationsSections
Devises / KPLTW
Retour à Actions

KPLTW: Katapult Holdings Inc - Warrant

0.0078 USD 0.0002 (2.50%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KPLTW a changé de -2.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0060 et à un maximum de 0.0078.

Suivez la dynamique Katapult Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPLTW Nouvelles

Range quotidien
0.0060 0.0078
Range Annuel
0.0037 0.0170
Clôture Précédente
0.0080
Ouverture
0.0068
Bid
0.0078
Ask
0.0108
Plus Bas
0.0060
Plus Haut
0.0078
Volume
11
Changement quotidien
-2.50%
Changement Mensuel
-40.00%
Changement à 6 Mois
-6.02%
Changement Annuel
11.43%
20 septembre, samedi