JFBRW: Jeffs' Brands Ltd - Warrant

0.0304 USD 0.0001 (0.33%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JFBRW fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0260 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0304 aralığında işlem gördü.

Jeffs' Brands Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0260 0.0304
Yıllık aralık
0.0111 0.0650
Önceki kapanış
0.0303
Açılış
0.0260
Satış
0.0304
Alış
0.0334
Düşük
0.0260
Yüksek
0.0304
Hacim
2
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
61.70%
6 aylık değişim
22.09%
Yıllık değişim
16.48%
21 Eylül, Pazar