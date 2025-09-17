Валюты / JFBRW
JFBRW: Jeffs' Brands Ltd - Warrant
0.0303 USD 0.0056 (22.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JFBRW за сегодня изменился на 22.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0303, а максимальная — 0.0303.
Следите за динамикой Jeffs' Brands Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0303 0.0303
Годовой диапазон
0.0111 0.0650
- Предыдущее закрытие
- 0.0247
- Open
- 0.0303
- Bid
- 0.0303
- Ask
- 0.0333
- Low
- 0.0303
- High
- 0.0303
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 22.67%
- Месячное изменение
- 61.17%
- 6-месячное изменение
- 21.69%
- Годовое изменение
- 16.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.