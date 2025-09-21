QuotazioniSezioni
JFBRW: Jeffs' Brands Ltd - Warrant

0.0304 USD 0.0001 (0.33%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JFBRW ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0260 e ad un massimo di 0.0304.

Segui le dinamiche di Jeffs' Brands Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0260 0.0304
Intervallo Annuale
0.0111 0.0650
Chiusura Precedente
0.0303
Apertura
0.0260
Bid
0.0304
Ask
0.0334
Minimo
0.0260
Massimo
0.0304
Volume
2
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
61.70%
Variazione Semestrale
22.09%
Variazione Annuale
16.48%
21 settembre, domenica