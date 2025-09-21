Valute / JFBRW
JFBRW: Jeffs' Brands Ltd - Warrant
0.0304 USD 0.0001 (0.33%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JFBRW ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0260 e ad un massimo di 0.0304.
Segui le dinamiche di Jeffs' Brands Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0260 0.0304
Intervallo Annuale
0.0111 0.0650
- Chiusura Precedente
- 0.0303
- Apertura
- 0.0260
- Bid
- 0.0304
- Ask
- 0.0334
- Minimo
- 0.0260
- Massimo
- 0.0304
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 61.70%
- Variazione Semestrale
- 22.09%
- Variazione Annuale
- 16.48%
21 settembre, domenica