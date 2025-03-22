KotasyonBölümler
ISD: PGIM High Yield Bond Fund Inc

14.40 USD 0.10 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISD fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.22 ve Yüksek fiyatı olarak 14.40 aralığında işlem gördü.

PGIM High Yield Bond Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ISD haberleri

Sıkça sorulan sorular

ISD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün PGIM High Yield Bond Fund Inc hisse senedi 14.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.22 - 14.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 50 değerine ulaştı. ISD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PGIM High Yield Bond Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?

PGIM High Yield Bond Fund Inc hisse senedi şu anda 14.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.20% ve USD değerlerini izler. ISD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISD hisse senedi nasıl alınır?

PGIM High Yield Bond Fund Inc hisselerini şu anki 14.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.40 ve Ask 14.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 50 ve günlük değişim oranı 1.27% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISD fiyat hareketlerini takip edin.

ISD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

PGIM High Yield Bond Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.82 - 14.70 ve mevcut fiyatı 14.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.40 veya Ask 14.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.14% ve 6 aylık değişim oranı 5.19% değerlerini karşılaştırır. ISD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PGIM High Yield Bond Fund, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

PGIM High Yield Bond Fund, Inc. hisse senedi yıllık olarak 14.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.82 - 14.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PGIM High Yield Bond Fund Inc performansını takip edin.

PGIM High Yield Bond Fund, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (ISD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.82 - 14.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISD fiyat hareketlerini izleyin.

ISD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

PGIM High Yield Bond Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 14.30 ve yıllık değişim oranı 2.20% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
14.22 14.40
Yıllık aralık
11.82 14.70
Önceki kapanış
14.30
Açılış
14.22
Satış
14.40
Alış
14.70
Düşük
14.22
Yüksek
14.40
Hacim
50
Günlük değişim
0.70%
Aylık değişim
0.14%
6 aylık değişim
5.19%
Yıllık değişim
2.20%
