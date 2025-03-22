Курс ISD за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.22, а максимальная — 14.40.

Следите за динамикой PGIM High Yield Bond Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.