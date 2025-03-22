- Обзор рынка
ISD: PGIM High Yield Bond Fund Inc
Курс ISD за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.22, а максимальная — 14.40.
Следите за динамикой PGIM High Yield Bond Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ISD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISD сегодня?
PGIM High Yield Bond Fund Inc (ISD) сегодня оценивается на уровне 14.40. Инструмент торгуется в пределах 14.22 - 14.40, вчерашнее закрытие составило 14.30, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM High Yield Bond Fund Inc?
PGIM High Yield Bond Fund Inc в настоящее время оценивается в 14.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.20% и USD. Отслеживайте движения ISD на графике в реальном времени.
Как купить акции ISD?
Вы можете купить акции PGIM High Yield Bond Fund Inc (ISD) по текущей цене 14.40. Ордера обычно размещаются около 14.40 или 14.70, тогда как 50 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISD?
Инвестирование в PGIM High Yield Bond Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.82 - 14.70 и текущей цены 14.40. Многие сравнивают 0.14% и 5.19% перед размещением ордеров на 14.40 или 14.70. Изучайте ежедневные изменения цены ISD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM High Yield Bond Fund, Inc.?
Самая высокая цена PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (ISD) за последний год составила 14.70. Акции заметно колебались в пределах 11.82 - 14.70, сравнение с 14.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM High Yield Bond Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM High Yield Bond Fund, Inc.?
Самая низкая цена PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (ISD) за год составила 11.82. Сравнение с текущими 14.40 и 11.82 - 14.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISD?
В прошлом PGIM High Yield Bond Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.30 и 2.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.30
- Open
- 14.22
- Bid
- 14.40
- Ask
- 14.70
- Low
- 14.22
- High
- 14.40
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 5.19%
- Годовое изменение
- 2.20%
