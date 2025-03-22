CotationsSections
Devises / ISD
Retour à Actions

ISD: PGIM High Yield Bond Fund Inc

14.40 USD 0.10 (0.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ISD a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.22 et à un maximum de 14.40.

Suivez la dynamique PGIM High Yield Bond Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISD Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ISD aujourd'hui ?

L'action PGIM High Yield Bond Fund Inc est cotée à 14.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.22 - 14.40, a clôturé hier à 14.30 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de ISD présente ces mises à jour.

L'action PGIM High Yield Bond Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?

PGIM High Yield Bond Fund Inc est actuellement valorisé à 14.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ISD.

Comment acheter des actions ISD ?

Vous pouvez acheter des actions PGIM High Yield Bond Fund Inc au cours actuel de 14.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.40 ou de 14.70, le 50 et le 1.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ISD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ISD ?

Investir dans PGIM High Yield Bond Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.82 - 14.70 et le prix actuel 14.40. Beaucoup comparent 0.14% et 5.19% avant de passer des ordres à 14.40 ou 14.70. Consultez le graphique du cours de ISD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action PGIM High Yield Bond Fund, Inc. ?

Le cours le plus élevé de PGIM High Yield Bond Fund, Inc. l'année dernière était 14.70. Au cours de 11.82 - 14.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PGIM High Yield Bond Fund Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action PGIM High Yield Bond Fund, Inc. ?

Le cours le plus bas de PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (ISD) sur l'année a été 11.82. Sa comparaison avec 14.40 et 11.82 - 14.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ISD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ISD a-t-elle été divisée ?

PGIM High Yield Bond Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.30 et 2.20% après les opérations sur titres.

Range quotidien
14.22 14.40
Range Annuel
11.82 14.70
Clôture Précédente
14.30
Ouverture
14.22
Bid
14.40
Ask
14.70
Plus Bas
14.22
Plus Haut
14.40
Volume
50
Changement quotidien
0.70%
Changement Mensuel
0.14%
Changement à 6 Mois
5.19%
Changement Annuel
2.20%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev