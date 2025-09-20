- Genel bakış
IMCB: iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.42 ve Yüksek fiyatı olarak 83.92 aralığında işlem gördü.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IMCB haberleri
Sıkça sorulan sorular
IMCB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi 83.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 83.42 - 83.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 46 değerine ulaştı. IMCB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi şu anda 83.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.90% ve USD değerlerini izler. IMCB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IMCB hisse senedi nasıl alınır?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisselerini şu anki 83.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.61 ve Ask 83.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 46 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCB fiyat hareketlerini takip edin.
IMCB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.02 - 83.92 ve mevcut fiyatı 83.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.61 veya Ask 83.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.75% ve 6 aylık değişim oranı 13.96% değerlerini karşılaştırır. IMCB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 83.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.02 - 83.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap ETF performansını takip edin.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.02 - 83.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCB fiyat hareketlerini izleyin.
IMCB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Morningstar Mid-Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 83.49 ve yıllık değişim oranı 9.90% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 83.49
- Açılış
- 83.64
- Satış
- 83.61
- Alış
- 83.91
- Düşük
- 83.42
- Yüksek
- 83.92
- Hacim
- 46
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 0.75%
- 6 aylık değişim
- 13.96%
- Yıllık değişim
- 9.90%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B