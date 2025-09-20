IMCB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi 83.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 83.42 - 83.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 46 değerine ulaştı. IMCB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi şu anda 83.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.90% ve USD değerlerini izler. IMCB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IMCB hisse senedi nasıl alınır? iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisselerini şu anki 83.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.61 ve Ask 83.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 46 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCB fiyat hareketlerini takip edin.

IMCB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.02 - 83.92 ve mevcut fiyatı 83.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.61 veya Ask 83.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.75% ve 6 aylık değişim oranı 13.96% değerlerini karşılaştırır. IMCB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 83.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.02 - 83.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.02 - 83.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCB fiyat hareketlerini izleyin.