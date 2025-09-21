FiyatlarBölümler
HKIT: Hitek Global Inc - Class A

1.78 USD 0.04 (2.30%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HKIT fiyatı bugün 2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.74 ve Yüksek fiyatı olarak 1.84 aralığında işlem gördü.

Hitek Global Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.74 1.84
Yıllık aralık
1.15 2.08
Önceki kapanış
1.74
Açılış
1.74
Satış
1.78
Alış
2.08
Düşük
1.74
Yüksek
1.84
Hacim
21
Günlük değişim
2.30%
Aylık değişim
19.46%
6 aylık değişim
35.88%
Yıllık değişim
27.14%
21 Eylül, Pazar