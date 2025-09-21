Valute / HKIT
HKIT: Hitek Global Inc - Class A
1.78 USD 0.04 (2.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HKIT ha avuto una variazione del 2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.84.
Segui le dinamiche di Hitek Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.74 1.84
Intervallo Annuale
1.15 2.08
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.74
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Minimo
- 1.74
- Massimo
- 1.84
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 2.30%
- Variazione Mensile
- 19.46%
- Variazione Semestrale
- 35.88%
- Variazione Annuale
- 27.14%
21 settembre, domenica