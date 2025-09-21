QuotazioniSezioni
Valute / HKIT
Tornare a Azioni

HKIT: Hitek Global Inc - Class A

1.78 USD 0.04 (2.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HKIT ha avuto una variazione del 2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.84.

Segui le dinamiche di Hitek Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.74 1.84
Intervallo Annuale
1.15 2.08
Chiusura Precedente
1.74
Apertura
1.74
Bid
1.78
Ask
2.08
Minimo
1.74
Massimo
1.84
Volume
21
Variazione giornaliera
2.30%
Variazione Mensile
19.46%
Variazione Semestrale
35.88%
Variazione Annuale
27.14%
21 settembre, domenica