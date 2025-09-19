Währungen / HKIT
HKIT: Hitek Global Inc - Class A
1.82 USD 0.08 (4.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HKIT hat sich für heute um 4.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hitek Global Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.74 1.84
Jahresspanne
1.15 2.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.74
- Eröffnung
- 1.74
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.84
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 4.60%
- Monatsänderung
- 22.15%
- 6-Monatsänderung
- 38.93%
- Jahresänderung
- 30.00%
