FiyatlarBölümler
Dövizler / GRVY
Geri dön - Hisse senetleri

GRVY: GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing

64.19 USD 0.16 (0.25%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRVY fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.75 ve Yüksek fiyatı olarak 64.39 aralığında işlem gördü.

GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRVY haberleri

Günlük aralık
63.75 64.39
Yıllık aralık
53.12 70.00
Önceki kapanış
64.03
Açılış
64.00
Satış
64.19
Alış
64.49
Düşük
63.75
Yüksek
64.39
Hacim
29
Günlük değişim
0.25%
Aylık değişim
-1.40%
6 aylık değişim
6.97%
Yıllık değişim
9.06%
21 Eylül, Pazar