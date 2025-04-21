Währungen / GRVY
GRVY: GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing
63.76 USD 0.27 (0.42%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRVY hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.76 bis zu einem Hoch von 64.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
63.76 64.00
Jahresspanne
53.12 70.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.03
- Eröffnung
- 64.00
- Bid
- 63.76
- Ask
- 64.06
- Tief
- 63.76
- Hoch
- 64.00
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- -2.06%
- 6-Monatsänderung
- 6.25%
- Jahresänderung
- 8.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K