GRVY: GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing
64.03 USD 0.27 (0.42%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRVYの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり64.00の安値と64.24の高値で取引されました。
GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
64.00 64.24
1年のレンジ
53.12 70.00
- 以前の終値
- 63.76
- 始値
- 64.11
- 買値
- 64.03
- 買値
- 64.33
- 安値
- 64.00
- 高値
- 64.24
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- -1.64%
- 6ヶ月の変化
- 6.70%
- 1年の変化
- 8.78%
