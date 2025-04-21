クォートセクション
通貨 / GRVY
株に戻る

GRVY: GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing

64.03 USD 0.27 (0.42%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRVYの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり64.00の安値と64.24の高値で取引されました。

GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRVY News

1日のレンジ
64.00 64.24
1年のレンジ
53.12 70.00
以前の終値
63.76
始値
64.11
買値
64.03
買値
64.33
安値
64.00
高値
64.24
出来高
7
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
-1.64%
6ヶ月の変化
6.70%
1年の変化
8.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K