GEV

624.36 USD 13.17 (2.15%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GEV fiyatı bugün 2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 596.50 ve Yüksek fiyatı olarak 625.65 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
596.50 625.65
Yıllık aralık
248.50 677.28
Önceki kapanış
611.19
Açılış
612.75
Satış
624.36
Alış
624.66
Düşük
596.50
Yüksek
625.65
Hacim
4.018 K
Günlük değişim
2.15%
Aylık değişim
5.91%
6 aylık değişim
102.62%
Yıllık değişim
143.89%
21 Eylül, Pazar