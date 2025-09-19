Währungen / GEV
GEV
611.19 USD 3.86 (0.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEV hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 611.13 bis zu einem Hoch von 627.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
611.13 627.01
Jahresspanne
248.50 677.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 615.05
- Eröffnung
- 621.50
- Bid
- 611.19
- Ask
- 611.49
- Tief
- 611.13
- Hoch
- 627.01
- Volumen
- 3.448 K
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 98.35%
- Jahresänderung
- 138.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K