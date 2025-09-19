KurseKategorien
GEV

611.19 USD 3.86 (0.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GEV hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 611.13 bis zu einem Hoch von 627.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
611.13 627.01
Jahresspanne
248.50 677.28
Vorheriger Schlusskurs
615.05
Eröffnung
621.50
Bid
611.19
Ask
611.49
Tief
611.13
Hoch
627.01
Volumen
3.448 K
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
3.67%
6-Monatsänderung
98.35%
Jahresänderung
138.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K