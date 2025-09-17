КотировкиРазделы
GEV

617.65 USD 10.75 (1.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GEV за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 608.73, а максимальная — 633.19.

Дневной диапазон
608.73 633.19
Годовой диапазон
248.50 677.28
Предыдущее закрытие
628.40
Open
629.50
Bid
617.65
Ask
617.95
Low
608.73
High
633.19
Объем
4.534 K
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
4.77%
6-месячное изменение
100.44%
Годовое изменение
141.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.