GEV
617.65 USD 10.75 (1.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEV за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 608.73, а максимальная — 633.19.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
608.73 633.19
Годовой диапазон
248.50 677.28
- Предыдущее закрытие
- 628.40
- Open
- 629.50
- Bid
- 617.65
- Ask
- 617.95
- Low
- 608.73
- High
- 633.19
- Объем
- 4.534 K
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- 100.44%
- Годовое изменение
- 141.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.