ESLAW fiyatı bugün 30.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0470 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0525 aralığında işlem gördü.

Estrella Immunopharma Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.