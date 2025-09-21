FiyatlarBölümler
Dövizler / ESLAW
ESLAW: Estrella Immunopharma Inc - Warrant

0.0525 USD 0.0123 (30.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESLAW fiyatı bugün 30.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0470 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0525 aralığında işlem gördü.

Estrella Immunopharma Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0470 0.0525
Yıllık aralık
0.0305 0.1910
Önceki kapanış
0.0402
Açılış
0.0500
Satış
0.0525
Alış
0.0555
Düşük
0.0470
Yüksek
0.0525
Hacim
9
Günlük değişim
30.60%
Aylık değişim
-8.54%
6 aylık değişim
-40.68%
Yıllık değişim
-42.31%
21 Eylül, Pazar